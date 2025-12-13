به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های شهید قندی یزد و فولاد هرمزگان در یکی از دیدار‌های هفته نهم لیگ دو فوتبال کشور، روز یکشنبه در ورزشگاه سلیمانی بافق به مصاف یکدیگر می‌روند.

ساعت آغاز مسابقه ۱۵ اعلام شده، اما به دلیل مشکل برق پروژکتورها، احتمال برگزاری بازی از ساعت ۱۴:۳۰ وجود دارد.

شهید قندی یزد با ۱۱ امتیاز جایگاه هفتم جدول را در اختیار دارد و طی چهار بازی اخیر خود به یک پیروزی و سه تساوی رسیده است.

فولاد هرمزگان هم با ۱۳ امتیاز در رتبه چهارم قرار دارد و در چهار هفته گذشته دو برد و دو باخت ثبت کرده است.

در سابقه تقابل‌های اخیر دو تیم، یک برد برای قندی و یک تساوی ثبت شده است.