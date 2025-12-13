به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، این پهپاد با بهره‌گیری از فناوری‌های نوآورانه یکپارچه‌سازی مستقل، از نظر قابلیت حمل بار زیاد، سقف پرواز بالا، طیف سرعت پروازی گسترده و کوتاه بودن زمان برخاست و فرود کوتاه، مزایای بسیار دارد. طول این پهپاد ۱۶.۳۵ متر، عرض بین دو بال آن ۲۵ متر، حداکثر وزن برخاست آن ۱۶ تن و ظرفیت حمل بار آن تا ۶ هزار کیلوگرم است. حداکثر مدت پرواز آن ۱۲ ساعت است و می‌تواند تا برد ۷ هزار کیلومتر را طی کند و از نظر شاخص‌های عملکرد از جمله برترین پهپاد‌ها در میان محصولات مشابه خود است.

کاربرد‌های غیرنظامی پهپاد «جیوتیان» متنوع است و برای نمونه می‌تواند حمل و نقل محموله‌های سنگین و تحویل دقیق لجستیک در مناطق دورافتاده کوهستانی و جزایر را انجام دهد، در شرایط اضطراری می‌تواند به سرعت راه‌های ارتباطی را بازیابی کند و تجهیزات امدادی را تحویل دهد و نیز خدمات نقشه‌برداری جغرافیایی، ارزیابی خسارت ناشی از بلایای طبیعی و بررسی معادن را ارائه کند.

موفقیت‌آمیز بودن نخستین پرواز این پهپاد نشان‌دهنده دستیابی به یک پیشرفت جدید در زمینه توسعه فناوری‌های پهپاد‌های بزرگ در چین است.