فیلم صدای هند رجب، در سینما‌های فرانسه به نمایش گذاشته شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، این فیلم چگونگی شهادت دختر بچه فلسطینی و نزدیکانش به دست نظامیان رژیم صهیونیستی را در یک خودرو در غزه به تصویر کشیده است که تلاشهایش برای نجات بی نتیجه ماند.

صدای هند رجب، این روز‌ها به گوش طرفداران سینما در فرانسه هم رسیده، یکی از تماشاگران پس از دیدن این فیلم گفت: طبیعی است که ما با دیدن فیلم، بسیار ناراحت شدیم، الان می‌توانیم تصور کنیم در غزه چه گذشت، هند تنها بازمانده از یک جنایت بود که او هم به دست نظامیان اسرائیلی کشته شد.

یک شهروند دیگر فرانسوی گفت: هند رجب را که در فیلم، ساعات آخر زندگی اش روایت شده، اولین بار در شبکه‌های مجازی شناختم اینجا آمدم فیلمش را ببینم.

فیلم صدای هند رجب، در جشنواره فیلم کن معرفی شده بود، این فیلم ۹۰ دقیقه‌ای در جشنواره‌های مختلف از جمله اسپانیا، ونیز ایتالیا و تورنتو کانادا جوایز متعددی به دست آورد.

معتز بازیگر فیلم می‌گوید: شما نمی‌توانید جشن بگیرید به خاطر این موفقیت ها، چون حرف از دختر بچه ۶-۵ ساله‌ای است که در غزه شهید شده است.

فیلم هند رجب، علاوه بر فرانسه، در تونس و انگلیس نیز روی پرده سینما‌ها رفت.