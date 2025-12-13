به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان خفر گفت: ماموران پلیس آگاهی یک دستگاه کامیون ایسوز را که حامل احشام گوسفندان قاچاق بود، متوقف کردند.

سرهنگ محسن دیداری پس از بازرسی انجام گرفته از کامیون توقیف شده ۶۹ راس گوسفند که بدون مجوز قانونی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خفر با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال ارزیابی کردند، گفت: از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده اینگونه موارد از طریق تلفن ۱۱۰ پلیس را مطلع کنند.