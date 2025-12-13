پخش زنده
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری مشترک با نخستوزیر عراق در بغداد، پایان مأموریت سازمان ملل در عراق را اعلام کرد و گفت: این کشور امروز به مرحلهای از ثبات و امنیت پایدار رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، آنتونیو گوترش با قدردانی از پایداری و مقاومت مردم عراق در مقابله با تروریسم، ثبات و امنیت پایدار در بغداد را نتیجه همبستگی ملی دانست.
دبیرکل سازمان ملل متحد، هدف از سفر خود به بغداد را اعلام پایان مأموریت سازمان ملل متحد (یونامی) اعلام و تأکید کرد: این تصمیم در پی پیشرفتهای سیاسی، امنیتی و نهادی عراق گرفته شده است.
محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق نیز با قدردانی از مواضع و همکاری سازنده دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد: پایان مأموریت یونامی به معنای پایان همکاری با سازمان ملل نیست بلکه آغاز فصل جدیدی از شراکت در حوزههای توسعه پایدار، رشد اقتصادی فراگیر و ارائه مشاوره است.
السودانی همچنین از نامگذاری یکی از خیابانهای بغداد به نام «سازمان ملل متحد» خبر داد و گفت: دولت عراق با تکیه بر ثبات داخلی، برگزاری انتخابات آزاد و اتخاذ سیاست خارجی متوازن، مسیر بازسازی، توسعه و حفظ حاکمیت ملی را ادامه خواهد داد.