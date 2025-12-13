به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛۰رویداد فرهنگی آموزشی «شهر نماز، شهر قرآن» با حضور استاد مهدی فاضلی، از اساتید برجسته کشوری در شهرستان‌ بروجرد برگزار شد.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ نماز و انس با قرآن کریم، به همت گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان و با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش استان، طراحی و اجرا شده است.

این رویداد همچنین فردا یکشنبه صبح و عصر در خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

این دوره مختص مربیان مؤسسات قرآنی زیر نظر ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و معلمان دوره اول ابتدایی آموزش و پرورش استان با هدف احیای سنت نماز برای کودکان برگزار می شود.