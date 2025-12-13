پخش زنده
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری در تأمین امنیت و تولید اقتدار و بازدارندگی کشور ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دکترین نظامی ترکیبی، تجهیزات بومی و نیروی انسانی متعهد، نقش مؤثری در تأمین امنیت و تولید اقتدار و بازدارندگی کشور ایفا میکند.
رحمان جلالی در آیین تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه منطقهای جنوبشرق نیروی زمینی ارتش (نزاجا)، که با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از مهمترین ارکان نیروهای مسلح، در تولید اقتدار ملی و بازدارندگی دفاعی بر محورهای مشخص و راهبردی نقشآفرینی کرده است.
وی نخستین محور این نقشآفرینی را اتکا به دکترین نظامی ترکیبی عنوان کرد و افزود: این دکترین با تلفیق مؤلفههای دفاعی، تهاجمی، بازدارنده و تابآور، در گام نخست ضربه دشمن را مهار، مدیریت و کنترل میکند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با اشاره به توانمندیهای تجهیزاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: تجهیزات ارتش با اتکا به دانش بومی و توان داخلی صنعت دفاعی تأمین شده و این نیرو در حوزههای بالگردی، ناوچهها، هواگردها و سامانههای راداری و پدافندی به پیشرفتهترین تجهیزات نظامی مجهز است.