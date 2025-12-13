پخش زنده
افغانستان در میان کشورهای جهان، جایگاه سوم بیشترین تلفات ناشی از انفجارهای مین و مهمات را به خود اختصاص داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، موسسه افغانهای متاثر از مین (آلسو) در گزارشی اعلام کرد: افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی، بعد از میانمار و سوریه بالاترین میزان تلفات ناشی از انفجار مین را در جهان دارد.
این موسسه در گزارشی اعلام کرد: از اول تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، ۶۲۴ نفر در افغانستان بر اثر انفجار مین جان باخته و زخمی شدند، همچنین بطور میانگین ۵۲ نفر در هر ماه در سال گذشته بر اثر انفجار مین جان باخته یا زخمی شدهاند.
بر اساس این گزارش، افغانستان در جمع کشورهایی قرار دارد که دچار اختلالات گسترده در زمینه خدمات درمانی شده و سازمان ملل متحد نیز گفته است، افغانستان یکی از آلودهترین کشورهای جهان به انواع مین و مواد منفجره است.
سه و نیم میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری مین و انواع مهمات زندگی میکنند.