مدیرکل صدا و سیمای استان ایلام گفت: از این پس تولید برنامه در رسانه استانی بر اساس سند زیست‌بوم رسانه‌ای و با تکیه بر ظرفیت‌ها، هویت بومی و پژوهش علمی استان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ناصر بهرام در مراسم رونمایی از «سند زیست‌بوم رسانه‌ای استان ایلام» با تأکید بر تحقق عدالت جغرافیایی و هویت‌محوری در سند تحول رسانه ملی، اظهار کرد: در دوره جدید، پژوهش و اندیشه بومی در ابتدای چرخه تولید محتوا قرار گرفته و هدف این است که مردم استان، خود را در آیینه رسانه استانی ببینند.

وی «رویداد ملی ایران‌جان» را از دستاورد‌های مهم سند تحول و سند زیست‌بوم دانست و افزود: این رویداد بر اساس ظرفیت‌ها و زیست‌بوم فرهنگی و هنری استان ایلام تولید می‌شود و نسخه استانی آن نیز در شهر‌های مختلف استان در حال اجرا است.

مدیرکل صدا و سیمای ایلام با تأکید بر ضرورت استفاده مستمر از سند زیست‌بوم در فرآیند تولید برنامه‌ها گفت: این سند باید به‌عنوان نقشه راه در اختیار تهیه‌کنندگان، خبرنگاران و گزارشگران قرار بگیرد و به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی شود.

بهرام با اشاره به مشارکت هنرمندان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان، افزود: دسترسی این سند برای همکاران خارج از صدا و سیما، موجب هم‌افزایی و برنامه‌سازی منسجم بر اساس یک نقشه راه مشترک خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌هایی مانند «ایلام ایرانِ» و نسخه استانی «ایران‌جان» تصریح کرد: رضایت نسبی مخاطبان از این برنامه‌ها نشان می‌دهد که در دوره جدید، بدون تحقیق و پژوهش نمی‌توان برنامه‌ای را روی آنتن برد.

سند زیست‌بوم رسانه‌ای استان ایلام به منظور اجرای سند تحول رسانه ملی و با هدف هویت‌محوری، عدالت رسانه‌ای و تقویت نقش قرارگاهی رسانه استانی تدوین شده و مبنای سیاست‌گذاری و تولید محتوای صدا و سیمای استان قرار گرفته است.