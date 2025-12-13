نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس گفت: برای تکمیل و تجهیز ساختمان دانشکده ملی مهارت د دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان اعتبارات اخذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فتح الله توسلی در نشست شورای آموزش و پرورش کبودراهنگ گفت: رشته‌های جدید مختص شهرستان از قبیل ریخته گری، فولاد، برق صنعتی و نساجی نیاز دارد تا پرورش نیرو‌های فنی انجام شود.

او افزود: سهم شهرستان از ۱۱۱ طرح مسئولیت اجتماعی نهضت دولت در کشور، ۸ مدرسه است

فرماندار کبودراهنگ گفت: شهرستان نیازمند راه اندازی دانشکده فنی ویژه دختران است که دانش آموزان این شهرستان و شمال استان مشغول تحصیل شوند و مدارس کار دانش و هنرستان‌های شهرستان نیازمند تجهیزات و هنرستان بهیاری نیازمند احداث ساختمان است.

سید ایوب موسوی افزود: ۳ مدرسه از مسئولیت اجتماعی واحد‌های صنعتی در روستا‌های شهرستان احداث شده است.

فرماندار کبودراهنگ گفت: امسال از اعتبارات شهرستان بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای تعمیر و تجهیز مدارس شهرستان تخصیص یافته است

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس استان همدان نیز گفت: در سال‌های اخیر بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی و تجهیز مدارس شهرستان تخصیص یافته است.

مریم بهمرام افزود: شهرستان کبودراهنگ در اجرای طرح مسؤلیت‌های اجتماعی احداث مراکز اموزشی رتبه سوم کشور و اول استان را دارد.

او تأکید کرد: ۴ مدرسه روستایی توسط واحد‌های صنعتی در حال احداث است و ۳ مدرسه هم مصوب شده که احداث کنند

حجت‌الاسلام نقی باقری، امام جمعه کبودراهنگ هم گفت: شهرستان کبودراهنگ از محروم‌ترین شهرستان‌های استان است و نگاه ویژه مسئولان را می‌طلبد و باید برای رفع محرومیت از ظرفیت خیرین استفاده کرد.

مدیر آموزش و پرورش کبودراهنگ هم گفت: امسال قبولی در دانشگاه‌های دولتی در آزمون سراسری رشد ۳۲ درصدی داشته است که ۳۰۴ دانش آموز توانسته‌اند به دانشگاه‌های دولتی راه پیدا کنند.

سید صالح اسدی افزود: شهرستان در امتحانات نهایی از رتبه ۱۳ استان به ۶ استان در میانگین نمرات نهایی ارتقا یافته است

او گفت: در شهرستان ۱۱ مدرسه با ۶۵ کلاس درس به بهره‌برداری رسیده و ۱۴ مدرسه با ۸۵ کلاس درس در حال احداث است و همچنین استخر دانش آموزی با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان و پیست دو ومیدانی با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومان و ۷ زمین چمن مصنوعی درون مدرسه‌ای در حال احداث است.