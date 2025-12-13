استاندار یزد در گزارشی خطاب به مردم که در فضای مجازی منتشر شد، به تشریح جزئیات سفر وزیر کشور به استان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی با انتشار گزارشی خطاب به مردم استان، ضمن تشریح جزئیات سفر مقام عالی وزارت کشور، از بهره‌برداری چندین طرح کلان در حوزه‌های زیرساختی، صنعتی، فرهنگی و انرژی و اتخاذ تصمیمات راهبردی در شورای اداری خبر داد.

در این گزارش آمده است: ۲۰ آذرماه، استان یزد میزبان جناب آقای دکتر مومنی، مقام عالی وزارت کشور، بود. این سفر که با هدف تسریع روند توسعه استان و به ثمر نشاندن پروژه‌های کلیدی انجام شد، با افتتاح طرح‌های مهمی در حوزه‌های زیرساختی، صنعتی و فرهنگی همراه بود.

بخشی از پروژه‌های افتتاح شده:

مجتمع آموزشی شهید منگلی: با هدف سرمایه‌گذاری برای آینده‌سازان استان، این مجتمع آموزشی با اعتبار ۶۷۰ میلیارد ریال و ۱۸ کلاس درس به بهره‌برداری رسید.

مجموعه فرهنگی ـ ورزشی یزدباف: این مجموعه فاخر در مساحت ۱۷ هزار متر مربع و با معماری اصیل ایرانی-اسلامی افتتاح شد. نگین درخشان این مجموعه «بزرگ‌ترین گود زورخانه خاورمیانه» بود که نمادی از پیوند عمیق فرهنگ و ورزش در استان ماست.

کارخانه نساجی رسن ریس آریا: در راستای رونق تولید، این واحد بزرگ صنعتی که برای ۳۸۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم کرده است، افتتاح شد تا با تولید سالانه ۸۰۰۰ تن نخ، چرخ صنعت استان با قدرت بیشتری به گردش درآید.

همدلی و تصمیمات راهبردی در شورای اداری استان

پیش از برگزاری شورای اداری، در نشستی صمیمانه با حضرت آیت‌الله ناصری یزدی، نماینده محترم ولی فقیه در استان، از رهنمود‌های ارزشمند ایشان برای پیشبرد امور بهره‌مند شدیم.

سپس جلسه راهبردی شورای اداری استان با حضور وزیر محترم کشور و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. این نشست مهم با افتتاح همزمان و ویدئوکنفرانسی ۱۲ نیروگاه خورشیدی در ۷ شهرستان استان با ظرفیت مجموع ۵۲.۷ مگاوات همراه بود که جایگاه یزد را به عنوان قطب انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تثبیت می‌کند.

در ادامه این نشست، دو رویداد مهم دیگر نیز رقم خورد:

۱. در اقدامی ارزشمند و معنوی، از سه مادر بزرگوار شهدای گرانقدر دفاع مقدس ۱۲ روزه همزمان با روز مادر تجلیل به عمل آمد تا یاد و خاطره ایثارگری‌های آن عزیزان را گرامی بداریم.

۲. در راستای مانع‌زدایی و حمایت از تولید، ۴ مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام به متقاضیان اعطا گردید تا روند سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال شتاب گیرد. تاکنون بیش از ۱۴۰ مجوز سرمایه گذاری بی نام در استان صادر شده است.

لازم می‌دانم در انتها از حمایت‌های جناب آقای دکتر مومنی، وزیر محترم کشور و همچنین همراهی دلسوزانه چهار نماینده محترم استان در مجلس شورای اسلامی و هدایت‌های راهگشای نماینده معزز ولی فقیه که همواره پشتیبان توسعه استان بوده‌اند، صمیمانه سپاسگزاری کنم.