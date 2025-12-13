پخش زنده
مرکز سوختگیری سیانجی شهر محمدیه بیش از هفت ماه است خدمات رایگان ارائه میدهد؛ اقدامی که در راستای سیاستگذاری «شهر سبز» و کاهش آلودگی ناشی از تردد خودروها اجرا شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدیه در روزهای اخیر با بالاترین میزان آلودگی هوا در استان قزوین مواجه بود؛ وضعیتی که حتی از مرکز استان نیز بحرانیتر گزارش شد.
به گفته مسئولان، بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوا ناشی از تردد خودروهاست و میزان آلایندگی سوخت بنزین ۱۱ برابر بیشتر از سوخت گاز طبیعی است.
در همین راستا، مرکز سوخت سیانجی محمدیه طی هفت ماه گذشته خدمات رایگان ارائه میدهد و روزانه حدود هزار و ۸۰۰ تا ۲ هزار مراجعهکننده برای سوختگیری رایگان به این مرکز مراجعه میکنند. میانگین فروش روزانه این مرکز حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان برآورد شده است.
علاوه بر این، حملونقل عمومی در محمدیه نیز رایگان شده تا استفاده از خودروهای شخصی کاهش یابد و شهروندان بیشتر به سمت وسایل نقلیه عمومی سوق داده شوند.
این اقدامات در راستای تنوعبخشی به سبد سوختی مردم و سیاستگذاری برای حرکت به سمت «شهر سبز» انجام شده و به گفته مسئولان، گامی مؤثر در مسیر حفاظت از محیط زیست و تأمین هوای سالم برای شهروندان محمدیه به شمار میرود.