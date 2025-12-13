به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا وارد فاز جدیدی از همکاری‌های فناورانه شده است و راه‌اندازی خط تولید تجهیزات پزشکی پیشرفته ایران در ونزوئلا که با هدف انتقال فناوری و شکستن انحصار غرب صورت می‌گیرد، در چارچوب توافق ۲۰ ساله دو کشور و در پاسخ به فشار‌های تحریمی آمریکا عملیاتی می‌شود.

وزارت قدرت مردمی برای علوم و فناوری ونزوئلا (Mincyt) رسماً اعلام کرد، شرکت توسعه علمی و فناوری این کشور با یک شرکت ایرانی اتحاد استراتژیک امضا کرده است.

"گابریلا خیمنز رامیرز" وزیر علوم و فناوری ونزوئلا با اعلام این خبر تأکید کرد این ابتکار بخشی از دستاورد‌های دهمین نشست کمیسیون مشترک عالی‌رتبه ایران و ونزوئلا است.

به گفته وی، در فاز نخست این توافق، چهار خط تولید برای ساخت تجهیزات ضروری شامل دستگاه‌های الکتروشوک، الکتروکاردیوگرام (نوار قلب)، مانیتور‌های علائم حیاتی و ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) در ونزوئلا راه‌اندازی خواهد شد.

خانم خیمنز خاطرنشان کرد، هدف از این همکاری، به اشتراک‌گذاری منابع و دانش فنی برای کاهش هزینه‌ها و باز کردن بازار‌های جدید ملی و منطقه‌ای با محصولات کارآمد و رقابتی است.

وی افزود: این اقدام دستاورد‌های بزرگی برای صنعت سلامت ملی و رفاه مردم ونزوئلا به همراه خواهد داشت.