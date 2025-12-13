پخش زنده
وزارت علوم و فناوری ونزوئلا از امضای توافقنامه راهبردی با یک شرکت دانشبنیان ایرانی برای راهاندازی چهار خط تولید تجهیزات حیاتی پزشکی در این کشور خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا وارد فاز جدیدی از همکاریهای فناورانه شده است و راهاندازی خط تولید تجهیزات پزشکی پیشرفته ایران در ونزوئلا که با هدف انتقال فناوری و شکستن انحصار غرب صورت میگیرد، در چارچوب توافق ۲۰ ساله دو کشور و در پاسخ به فشارهای تحریمی آمریکا عملیاتی میشود.
وزارت قدرت مردمی برای علوم و فناوری ونزوئلا (Mincyt) رسماً اعلام کرد، شرکت توسعه علمی و فناوری این کشور با یک شرکت ایرانی اتحاد استراتژیک امضا کرده است.
"گابریلا خیمنز رامیرز" وزیر علوم و فناوری ونزوئلا با اعلام این خبر تأکید کرد این ابتکار بخشی از دستاوردهای دهمین نشست کمیسیون مشترک عالیرتبه ایران و ونزوئلا است.
به گفته وی، در فاز نخست این توافق، چهار خط تولید برای ساخت تجهیزات ضروری شامل دستگاههای الکتروشوک، الکتروکاردیوگرام (نوار قلب)، مانیتورهای علائم حیاتی و ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) در ونزوئلا راهاندازی خواهد شد.
خانم خیمنز خاطرنشان کرد، هدف از این همکاری، به اشتراکگذاری منابع و دانش فنی برای کاهش هزینهها و باز کردن بازارهای جدید ملی و منطقهای با محصولات کارآمد و رقابتی است.
وی افزود: این اقدام دستاوردهای بزرگی برای صنعت سلامت ملی و رفاه مردم ونزوئلا به همراه خواهد داشت.