به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بارش برف امروز شنبه ۲۲ آذر در محور هراز آغاز شد. روانگرد، رییس راهداری هراز از رانندگان خواست در این مسیر با احتیاط کامل تردد کنند و حتماً از زنجیرچرخ استفاده نمایند.

وی گفت: با توجه به شروع بارش برف، از تمامی هموطنان تقاضا داریم در صورت سفر ضروری به این محور، وسیله نقلیه را مجهز به زنجیرچرخ کنند و با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب حرکت نمایند.

این بارش در شرایطی آغاز شده که محور هراز یکی از شریان‌های اصلی ارتباطی بین استان تهران و مازندران محسوب می‌شود. راهداری هراز اعلام کرده است که تجهیزات و نیروهای این اداره در حالت آماده‌باش قرار دارند.