به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و بیان کرد فردی با من تماس گرفت و گفت دستگاه پوز شما قطع است و از من درخواست اطلاعات کارت بانکی و پیامک‌های دریافتی را کرد و پس از ساعتی متوجه شدم که حدود ۴ میلیارد ریال به صورت اینترنتی برداشت شده است .

او افزود: بررسی اولیه پلیس حکایت از این داشت که متهمان پس از اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب شاکی، مبلغ مورد نظر را به حساب یک طلافروش در استان تهران انتقال داده و اقدام به خرید طلا کرده‌اند.

فرمانده انتظامی مرودشت اضافه کرد: در ادامه با انجام اقدامات تخصصی هویت و مخفیگاه هر سه متهم اصلی پرونده در تهران شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر و به این شهرستان انتقال داده شدند.

او با بیان اینکه متهمان به صراحت به جرم خود مبنی بر برداشت غیرمجاز اعتراف کردند، گفت: شهروندان باید در نظر داشته باشند که به هیچ وجه نباید مدرک شناسایی و هویتی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار دهند تا مورد کلاهبرداری قرار نگیرند.