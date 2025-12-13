پخش زنده
سرپرست اداره کل استاندارد استان همدان از اجرای طرح ویژه نظارت بر وسایل توزین در همدان همزمان با فرارسیدن شب یلدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هاشم علائی افزود: این طرح با هدف حفظ حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری قاطع از پدیده کمفروشی و اطمینانبخشی به شهروندان در مورد صحت کالاهای خریداریشده و حمایت از حقوق توزیعکنندگان و اصناف با پیشگیری از زیادفروشی و ایجاد فضایی منصفانه برای رقابت سالم اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
او تصریح کرد: این اقدام گامی در راستای تحقق شفافیت اقتصادی، افزایش اعتماد عمومی و تضمین سلامت بازار مصرف در آستانه شب یلدا است.
سرپرست اداره کل استاندارد استان همدان گفت: بازرسان با دقت کامل، صحت عملکرد ترازوها و ابزارهای اندازهگیری را در سوپرمارکت ها، خواربارفروشی ها، فروشگاههای زنجیرهای، خشکبار فروشی ها، قنادیها و طلا و جواهر در سراسر استان مورد ارزیابی قرار میدهند.
هاشم علائی افزود: این طرح به صورت میدانی با همکاری اتاق اصناف، تعزیرات، اداره کل صمت و معاونت امور اقتصادی استانداری همدان به مدت ۱۰ روز انجام میشود.