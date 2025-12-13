­هفته سوم لیگ برتر زنان امروز (شنبه ۲۲ آذرماه) با شش دیدار در دو گروه مقدماتی پیگیری شد و با تداوم صدرنشینی تیم‌های سایپا و شهر آرکا در دو گروه مقدماتی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران با شش دیدار در شهر‌های تهران (دو بازی)، قزوین، امیدیه، اصفهان و بوشهر پیگیری شد.

نمایش مقتدرانه ملوان در سه ست متوالی

تیم ملوان تهران در هفته سوم لیگ برتر زنان میزبان پدیده صنعت اوج گلپایپان در خانه والیبال تهران بود که این دیدار از ساعت ۱۲ آغاز شد.

تیم ملوان تهران این بازی را با ترکیب دیانا رشیدی مهرآبادی، غزاله نجاتی، مهگل تخت چین، اسرا افتخاری، حورا محمدی باروق، حانیه محتشمی پور و ریحانه سادات فاضلی آغاز کرد.

در طرف مقابل تیم پدیده صنعت اوج گلپایگان هم بازی را با ترکیب محدثه محمدبیگی، نگارحسینی، تبسم قادری چرمهینی، سنا آقاجانی عالیزمینی، فاطمه قزوینی، فاطمه قصبکلایی و زهرا احمدی آغاز کرد.

تیم ملوان تهران در اولین بازی خانگی خود با شروعی طوفانی و حفظ آن تا پایان بازی، موفق شد با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم پدیده صنعت اوج گلپایگان به پیروزی برسد. شاگردان ریاضی ست‌ها را با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۷ به سود خود خاتمه دادند.

این دیدار در حالی آغاز شد که ملوان هفته پیش برابر شهر آرکا مغلوب شد و پدیده صنعت اوج گلپایگان در جدالی نزدیک تن به شکست سه بر دو داد.

مهری احمد علی نژاد و منصوره خزچین ناظران فنی و داوری این دیدار بودند که ۱۰۰ تماشاگر داشت.

زینب حقی و زهرا رضا نژاد نیز به عنوان داور اول و دوم، قضاوت این مسابقه را برعهده داشت.

سایپا با شکست مقاومت صدرنشین باقی ماند

صدرنشین گروه نخست لیگ برتر زنان این هفته در سالن زنده‌یاد یزدانی خرم میزبان مقاومت شهرداری تبریز بود که این دیدار از ساعت ۱۴ آغاز شد.

زهرا بخشی، زهرا مغانی، فاطمه منظوری، فاطمه امینی، زهرا صالحی، اسما وطن خواه و زهرا رضایی ترکیب شروع کننده تیم سایپا در این بازی بودند. تیم شهرداری تبریز هم بازی را با ترکیب اسامی تیم والیبال شهرداری تبریز شقایق حسین‌خانی، اسما سعیدی، آیلار سعیدی، غزاله بستان، پریا حاجتمند، صنم آذری و نگار هاشمی استارت زد.

زهرا قویدل، منیژه صادقی، نسرین حق شناس و فرشته جوادی‌پور به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

تیم سایپا در ست‌های اول ال سوم این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۴ به پیروزی رسید تا تنها علاوه بر کسب سومین برد، همچنان در صدر جدول گروه اول این مسابقات باقی بماند.

این دیدار به مدت ۸۴ دقیقه طول کشید و ۸۰ تماشاگر در سالن فدراسیون والیبال داشت.



نخستین برد مسی‌ها مقابل کلینیک دکتر فرهاد به دست آمد

تیم کلینیک دکتر فرهاد که دو شکست متوالی را پشت سر گذاشته است، این هفته در سالن شهید بابایی قزوین میزبان مس رفسنجان بود.

تیم کلینیک دکتر فرهاد بازی را با ترکیب هدیه طالعی، ستایش حسینی، شکیلا صدری، محدثه شاهسوند، سوگند بابازاده، فاطمه حسینی و مریم قاضی شروع کرد. مریم کامیابی، فاطمه عنایت، اسرا ورمزیار، فاطمه عباسلو، مریم هاشمی، مهرسا خرمدین و زینب معدنی هم در ترکیب شروع کننده تیم مس رفسنجان حضور داشتند.

مهران اشرف ریاحی و زهره اعتمادی‌فر ناظران فنی و داوری این دیدار بودند که قضاوت آن را نیز نرگس افشین و نوشین حق شناس برعهده داشتند.

مس رفسنجان در ست‌های اول و دوم ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۲۱ میزبان خود را شکست داد و در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۷ فاتح میدان شد تا نخستین برد خود در لیگ برتر زنان را تجربه کند.

این دیدار ۱۲۰ تماشاگر داشت و به مدت ۷۵ دقیقه طول کشید.



کام‌بک عالی شاگردان لی در امیدیه

سالن شهید تندگویان امیدیه میزبان سومین و آخرین دیدار گروه نخست لیگ برتر زنان در هفته سوم بود.

نفت امیدیه بعد از شکست برابر مقاومت تبریز در هفته گذشته به‌دنبال جبران و کسب نخستین امتیاز فصل بود، اما رقابت با ماجان مازندران کار آسانی برای این تیم نیست.

تیم نفت امیدیه به عنوان میزبان این مسابقه، بازی را با ترکیب کوثر زمانی، فرناز علیاری، آیدا توکلی، غزل ریاحی، سوما گلابی، زینب هاشمی و فاطمه قنواتی آغاز کرد. در سوی دیگر میدان هم هستی واحدی، یسنا آهنگ پور، یلدا جعفری، معصومه قدمی، آیدا ولی نژاد، ستایش حسینی و نگار عباسی بازی را برای تیم ماجان آغاز کردند.

مریم آذرباریجانی به عنوان ناظر فنی و لیلی اعلایی به عنوان ناظر داوری، نظارت بر این مسابقه را برعهده داشتند.

فرحناز قویدل و الهه سیفی پور نیز داوران اول و دوم این دیدار بودند.

تیم میزبان در ست‌های اول و دوم این مسابقه با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ فاتح میدان شد، اما در ست‌های سوم و چهارم ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را واگذار کرد تا مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

در ست پنجم شاگردان لی دو هی موفق به شکست نفت امیدیه با امتیاز ۱۵ بر ۹ شدند تا کام بک عالی مقابل این تیم داشته باشند.

جدال دو تیم ۱۲۸ دقیقه زمان برد و ۹۰ تماشاگر داشت. همچنین این مسابقه چهار کارت زرد و قرمز داشت که فاطمه قنواتی از تیم نفت کارت زرد گرفت، معصومی قدمی از ماجان کارت زرد دریافت کرد. غزل ریاحی از نفت کارت قرمز و نفت امیدیه یک کارت زرد تاخیر نیز دریافت کرد.



پیروزی ارزشمند شهر آرکا مقابل سپاهان در اصفهان

زرد پوشان سپاهان در نخستین دیدار گروه دوم لیگ برتر زنان در هفته سوم میزبان شهر آرکا البرز بودند.

سپاهان یکی از مدعیان قهرمانی نیم فصل در این گروه است و تقابل دو تیم یکی از جدال‌های جذاب این هفته بود.

تیم سپاهان این بازی را با ترکیب زهرا کریمی، منا آشفته، نگین شیرتری، الهه پورصالح، محدثه مشتاقی، فاطمه خلیل و ریحانه کریمی آغاز کرد و در سوی دیگر میدان شبنم علیخانی، مهسا صادقی، مهسا کدخدا، نگار کیانی، آیتک سلامت، پوران زارع و منا دریس هم نفرات شروع کننده تیم شهرآرکا بودند.

زرین تاج فضلی، شهناز مهاجری، هدیه صابری و راحله اکبرزاده به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

فولادی‌ها در ست‌های اول تا سوم این دیدار با امتیاز‌های ۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷ و ۱۴ بر ۲۵ نتیجه را واگذار کردند تا در بازی خانگی مغلوب حریف شده باشند.

شهر آرکا با کسب سومین برد همچنان در صدر جدول گروه دوم لیگ برتر زنان در پایان هفته سوم باقی ماند.

این دیدار ۹۳ دقیقه طول کشید و ۱۱۰ تماشاگر داشت.



دومین برد شاهین بندرعامری

شاهین بندر عامری یکی دیگر از میزبانان هفته سوم لیگ برتر زنان بود که از مهرگان شیراز در سالن فجر بوشهر پذیرایی کرد.

تیم شاهین بندرعامری بازی را با ترکیب رویا فرخی، ریحانه داور پناه، مبینا غفاریان، نازنین علیزاده، یگانه اکبری، هلیا پوررضا و معصومه اسماعیلی آغاز کرد و مهرگان شیراز هم بازی را مهسا لقمانی، ملیکا حقیقی، معصومه تیر گردون، آیدا یزدان شناس، زهرا امیدی، همیلا رضائیان و کیمیا سهراب استارت زد.

آمنه خواجه ئیان، لیلی ویسی، ملیحه نوری و فرنوش بلال خواه ناظران و داوران این مسابقه بودند.

تیم میزبان در ست اول ۲۷ بر ۲۵ نتیجه را واگذار کرد، اما در ست دوم این مسابقه ۲۵ بر ۱۶ فاتح میدان شد تا جدال دو تیم یک بر یک شود.

تیم بندر عامری در ست‌های سوم و چهارم هم ۲۵ بر ۱۴ و ۲۸ بر ۲۶ به پیروزی رسید تا به دومین برد خود در لیگ برتر زنان دست یابد و ۶ امتیازی شود.

این مسابقه ۱۴۰ تماشاگر داشت و به مدت یک ساعت و ۵۶ دقیقه پیگیری شد. همچنین آیدا یزدان شناس از مهرگان در این بازی کارت زرد دریافت کرد.

نتایج کامل دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر زنان:

تیم‌های سایپا تهران، مس رفسنجان، آرکا شهر البرز، شاهین بندرعامری، ملوان تهران و ماجان مازندران در دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر زنان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

گروه A:

سایپا تهران ۳ – مقاومت شهرداری تبریز صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۴)

کلینیک دکتر فرهاد صفر – صنعت مس رفسنجان ۳ (۱۲ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۷ بر ۲۵)

نفت امیدیه ۲ – ماجان مازندران ۳ (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱، ۱۶ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۹ بر ۱۵)



گروه B:

فولاد مبارکه سپاهان صفر – شهر آرکا البرز ۳ (۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷ و ۱۴ بر ۲۵)

شاهین بندرعامری ۳ – مهرگان شیراز یک (۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۸ بر ۲۶)

ملوان تهران ۳ – پدیده صنعت اوج گلپایگان صفر (۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۷)

جدول لیگ برتر زنان در پایان هفته سوم به شکل زیر است:

گروه A:

۱- سایپا تهران سه برد و ۹ امتیاز

۲- ماجان مازندران سه برد و ۸ امتیاز

۳- مقاومت شهرداری تبریز دو برد و ۶ امتیاز

۴- صنعت مس رفسنجان یک برد و ۳ امتیاز

۵- نفت امیدیه بدون برد و یک امتیاز

۶- کلینیک دکتر فرهاد بدون برد و امتیاز

گروه B:

۱- شهر آرکا البرز سه برد و ۹ امتیاز

۲- فولاد مبارکه سپاهان دو برد و ۶ امتیاز

۳- شاهین بندر عامری دو برد و ۶ امتیاز

۴- ملوان تهران یک برد و ۳ امتیاز

۵- مهرگان فارس یک برد و ۲ امتیاز

۶- پدیده صنعت اوج گلپایگان بدون برد و یک امتیاز