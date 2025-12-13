پخش زنده
امروز: -
دبیرخانه جشنواره ملّی کتاب رشد، از همه ناشران، نویسندگان و مترجمان محترم دعوت کرد تا آثار خود را برای شرکت در بخش جوایز ویژه بیستوسومین دوره جشنواره ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این دوره از جشنواره، آثار ناشران، نویسندگان و مترجمان در محورهای هویت دینی، هویت ملی و انقلابی، هویت خانوادگی و کسب شایستگیهای فردی و اجتماعی در تربیت نسل آینده ساز ایران اسلامی به رقابت خواهند پرداخت.
علاوه بر جوایز بخش عمومی که مطابق برنامه سالانه جشنواره اهدا خواهد شد، جوایز ویژه این دوره از جشنواره، به آثار فاخر و ارزنده در محورهای زیر اختصاص خواهد یافت:
محورهای ویژه جشنواره بیستوسوم
- جایزه ویژه «ایران عزیز»: روایت جنگ ۱۲ روزه؛ وحدت و انسجام ملی؛ پاسداشت مفاخر، الگوها و قهرمانان ملی، انقلابی و اسلامی؛ ولایتمداری؛ روایت دستاوردهای انقلاب اسلامی؛ کودک و وطندوستی؛ حوادث درسآموز تاریخی؛ پاسداشت زبان و ادبیات پارسی؛ قانونمداری؛ آرمان فلسطین، جهاد و مقاومت؛ حقطلبی و استکبارستیزی
- جایزه ویژه «رسم زندگی»: سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی؛ خانوادهمحوری؛ پایداری خانواده؛ الگوی دختر/ پسر مسلمان ایرانی؛ مهارتهای زندگی؛ آداب معاشرت و فرهنگ گفتوگو؛ فرهنگ عفاف و حجاب؛ کسب و کار حلال؛ الگوی شادی؛ تربیت در عصر فناوریهای جدید
- جایزه ویژه «دست بوسیدنی»: فرهنگ قدرشناسی؛ احترام به معلم و بزرگتر؛ احترام به پدر و مادر؛ احترام به ایثارگران و خانواده معزز شهدا؛ احترام به تلاشگران و خادمان فرهنگ، تکریم و پاسداشت مقام علم و عالم
- جایزه ویژه «معنای زندگی»: جهانبینی توحیدی؛ سیره امامان؛ آزادگی؛ حیا و غیرت؛ معناداری زندگی، ارزشمندی وقت
- جایزه ویژه «جهش تمدنی»: علم، پژوهش و جستجوگری؛ امیدآفرینی و عزمِ ساختن آینده؛ اهتمام به مصرف تولیدات ملی؛ تمدنسازی؛ علم نافع و دانشافزایی هدفمند؛ مهارت حل مسئله؛ اندیشهورزی و خلاقیت؛ خودباوری؛ تقدم منافع جمعی بر فردی؛ فرهنگ کار؛ مهارتآموزی.
شرایط شرکت در فراخوان جشنواره
- آثار منتشر شده در بخش کودک و نوجوان (۰-۱۸ سال) و مرتبط با اهداف نظام تعلیم و تربیت، دارای اولویت هستند.
- آثار ارسالی باید برای نخستین بار (چاپ اوّل) در فاصلهی زمانی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ منتشر شده باشند.
- ارائهی دو نسخه از هر عنوان کتاب الزامی است.
- کتابهای منتشر شده در سال ۱۴۰۳ که قبلاً توسط ناشران به دبیرخانه دائمی جشنواره کتاب رشد ارسال شده است، نیازی به ارسال مجدد ندارند.
- کتابهای ارسالی در ادوار گذشته جشنواره کتاب رشد، مجاز به شرکت در این بخش نیستند.
- محدودیتی در ارسال تعداد و قالبهای کتاب وجود ندارد.
امتیازات دریافت نشان رشد
- تقدیر ملّی از ناشران و نویسندگان برگزیده در جشنواره؛ حضور قانونی در بازار محصولات فرهنگی و تربیتیِ مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی؛ معرفی کتابهای برتر در کتابنامه و فهرستگان سالانه رشد؛ معرفی کتابهای برتر در کتابهای درسی؛ بهرهمندی از ظرفیت اطلاعرسانی و ترویجی مجلات رشد؛ معرفی در سامانههای رشد و شاد وزارت آموزش و پرورش؛ امکان حضور در نمایشگاههای کتاب، جشنوارهها و مسابقات و پویشهای کتابخوانی مدارس؛ افزایش اعتماد خانوادهها به مفید و مناسب بودن اثر.
نحوه ارسال آثار
ناشران و نویسندگان علاقهمند پس از ثبت مشخصات کتابهای مرتبط در سامانه دبیرخانه جشنواره به نشانی samanketab.roshd.ir، دو نسخه از کتابهای خود را تا ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه جشنواره کتاب رشد ارسال نمایند.
نشانی دبیرخانه جشنواره ملی کتاب رشد: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش کوچه قصرالدشتی، پلاک ۲۶۸ سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، ساختمان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، طبقه پنجم، دبیرخانه جشنواره ملی کتاب رشد.
لازم به ذکر است آیین پایانی بیستوسومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد اوایل بهمن برگزار خواهد شد.