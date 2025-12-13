\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u0650 \u062f\u0627\u0648\u0637\u0644\u0628\u0627\u0646\u0650 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u062a\u0627\u062f \u0628\u0647 \u067e\u0646\u062c \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0648 \u062a\u0642\u0631\u06cc\u0628\u0627\u064b \u0647\u0645\u0647 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u062a\u0627\u062f \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u06cc\u0627 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f.\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\n\n\n\u00a0\n\u067e\u0631\u0648\u06cc\u0632 \u0633\u0631\u0648\u0631\u06cc \u0646\u0627\u0626\u0628 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0633\u0637\u062d \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0648\u0637\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0648 \u062a\u0634\u06a9\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0646\u0647\u0627\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0634\u0648\u0631\u0627 \/\u0628\u0648\u062f\u062c\u0647 \u0627\u06cc \u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u0634\u062f\u0647\u00a0 \u062a\u0627 \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631 \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u062e\u0648\u0628\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\n\n