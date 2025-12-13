آیت الله ملک حسینی؛
لزوم بهره گیری آمران به معروف از مهارتهای علمی و گفتگوی نرم
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، با انتقاد از فراموشی برخی منکرات کلیدی در جامعه، بر لزوم شناخت دقیق معروف و منکر پیش از هر اقدامی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیتالله ملکحسینی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در جمع بانوان فعال حوزه امر به معروف و فعالان فرهنگی استان با تأکید بر لزوم الگوپذیری از حضرت زهرا (س) در همه زمینهها گفت: معلمان و هدایتگران جامعه، همان عالمان و وارثان انبیا هستند.
افرادی که دغدغه اصلاح جامعه دارند خلیفه خدا بر روی زمین
آیت الله ملک حسینی با استناد به روایتی نبوی، آمران به معروف و ناهیان از منکر را در جایگاه «خلیفه پنجم» معرفی کرد و افزود: همانطور که آدم خلیفه علم و عقلانیت، هارون خلیفه هدایت، داوود خلیفه عدالت و امیرالمومنین (ع) خلیفه ولایت بودند، کسانی که دغدغه اصلاح جامعه را دارند نیز خلیفه خدا بر روی زمین عنوان کرد.
فراموشی برخی منکرات کلیدی در جامعه
آیتالله ملکحسینی با انتقاد از فراموشی برخی منکرات کلیدی در جامعه، بر لزوم شناخت دقیق معروف و منکر پیش از هر اقدامی تاکید کرد.
وی ادامه داد: شرط اول امر به معروف، «عالم بودن» به معروف و منکر است؛ بسیاری از کسانی که حتی بر منابر سخن میگویند، گاهی شناخت دقیقی از مصادیق معروف و منکر ندارند.
لزوم داشتن مهارت و رفق و مدارا فعالان حوزه امر به معروف
نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری خطاب به فعالان حوزه امر به معروف سومین رکن امر به معروف را «رفق و مدارا» و داشتن «مهارت» دانست و با نقدی صریح بر عملکرد گذشته گشتهای ارشاد گفت: ما سالها از مقوله مهارت غافل بودیم؛ زمانی که گشت ارشاد فعال میشد، تصور میشد: تنها راهکار مقابله با بد حجابی، برخورد و یا در نقطهی مقابل، فقط گل دادن در خیابان است.
قانون حجاب و عفاف باید از ادارات معلمان و مسئولان اجرا شود
آیتالله ملکحسینی با تأکید بر علم داشتن و ارائه کردن اسناد بالادستی در اجرای قانون عفاف و حجاب، گفت: پیشنهادی که بنده برای اجرای قانون حجاب دادم این بود: اجرا باید از لایههای بالایی و قله آغاز شود؛ یعنی از ادارات، معلمان و مسئولان.
وی هشدار داد: اگر برخورد را از کف خیابان شروع کنید، مجبور میشوید بساط امر به معروف را به دلیل برانگیختن خشم عمومی جمع کنید، همانطور که پیشبینی کرده بودم برخوردهای بدون پشتوانه در خیابان، دوام نخواهد آورد.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اساره به لزوم اجرای قانون عفاف و حجاب با رعایت همه ضوابط و ظرافت ها افزود: قانون نیازمند همفکری نیروهای انتظامی، قضایی، معلمان، روانشناسان و جامعهشناسان است تا قانونی جامع و قابل اجرا تدوین شود.
آمران به معروف ناامید نشوند خداوند حامی شما است
وی با دعوت از فعالان فرهنگی به امیدواری و پرهیز از یأس، بر لزوم وحدت رویه و کار جمعی تاکید کرد و یادآور شد: جامعه در دوران گذار است و خداوند حامی کسانی است که برای اصلاح تلاش میکنند.
حجتالاسلام پیشقدم دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان هم خطاب به بانوان فعال در حوزه فرهنگی ظرفیت بالای نسل جوان در پذیرش حق و حقیقت را موجی امیدبخش توصیف کرد و گفت: قلبهای این نسل برای دریافت معرفت گشوده است و این فرصتی ارزشمند برای کنشگران این حوزه به شمار میرود.
بانوان فرهیخته و فعالان فرهنگی پیشگام در امر به معروف
حجت الاسلام پیش قدم، با هشدار نسبت به هجوم فکری دشمنان علیه ساختار اندیشه جوانان، تاکید کرد: دشمن با وحدت و برنامهریزی منسجم، در پی تزریق یأس و تردید به نوجوانان و قطع حرکت رو به جلو آنان است.
وی راهکار اصلی مقابله با این پدیده را «وحدت رویه» و «همدلی عمیق» میان همه جریانهای دلسوز کشور دانست و افزود: «ایجاد سنگر متحدی از جبهه حق در برابر این توطئه ضرورتی اجتنابناپذیر است و در این میان، بانوان فرهیخته و فعالان فرهنگی میتوانند پیشگام این همدلی و همپیمانی باشند.