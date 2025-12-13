پخش زنده
امروز: -
ستاد برگزاری ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولیفقیه و امام جمعه کرمان، در این نشست با اعلام برنامههای این مناسبت گفت: مراسم «هفته مقاومت» از ۱۱ تا ۱۷ دیماه در استان کرمان برگزار میشود و اجرای نمایشهای میدانی نیز از ۱۶ تا ۲۰ دیماه پیشبینی شده است.
در ادامه این جلسه، امیر اشرافی، رئیس ستاد مردمی ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، با اشاره به مشارکت گسترده مردمی اظهار داشت: ۲۵۵ موکب مردمی برای برگزاری مراسم سالگرد ثبتنام و تأیید شدهاند.
وی افزود: ستاد مردمی این مراسم آمادگی اسکان شبانه بیش از ۱۸ هزار زائر را دارد و تمهیدات لازم برای پذیرایی و خدمترسانی به زائران اندیشیده شده است.