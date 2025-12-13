پخش زنده
امروز: -
سهمیهها و نرخهای جدید از بامداد امروز در جایگاههای عرضه سوخت استان همزمان با سراسر کشور اعمال شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بر این اساس سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان برای خودروهای شخصی بنزینی حفظ میشود و تنها در صورت استفاده از کارت جایگاه یا مصرف مازاد، نرخ ۵۰۰۰ تومان اعمال خواهد شد.
هدف رسمی دولت از این تغییرات، کنترل مصرف، کاهش بار واردات، توسعه استفاده از کارت سوخت شخصی، تشویق به خودروی کممصرف و دوگانهسوز، و ساماندهی عدالت در بهرهمندی از یارانه سوخت عنوان شده است.
بر اساس مشاهدات و گزارشهای واصله از سطح استان، شرایط در جایگاههای عرضه سوخت از لحظات آغاز اجرای رسمی طرح بنزین سهنرخی، کاملاً عادی و تحت کنترل گزارش شده است.
تاکنون هیچگونه ازدحام در روند توزیع و سوختگیری مشاهده نشده است.