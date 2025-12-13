به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم فوتبال شهرداری نوشهر در پانزدهمین هفته لیگ آزادگان، در اولین تجربه خود با سرمربی جدید مغلوب سایپای تهران شد.

این بازی از ساعت ۱۴ امروز شنبه در ورزشگاه شهدای چالوس در تجن کلا برگزار شد و تنها گل آن در دقیقه ۱۷ توسط حمید گلزاری، بازیکن سابق شهرداری نوشهر، به ثمر رسید.

محسن بنگر سرمربی جدید شهرداری نوشهر پس از بازی در پاسخ به این سؤال که آیا قهرمانی این تیم خنده‌دار است، گفت: الان در رده شانزدهم جدول هستیم و در ابتدا به دنبال تثبیت و بقا در جدول هستیم و سپس به تک‌رقمی شدن در این جدول می‌اندیشیم.

بازی با حواشی مختلفی همراه بود؛ از جمله اعلام آفساید توسط داور برای گلی که کادر فنی نوشهر معتقد بودند صحیح بود، و همچنین وقت‌کشی‌های مکرر بازیکنان سایپا که اعتراض طرف نوشهری را برانگیخت.

این بازی به دلیل حضور کم تماشاگر، چندین بار به دستور داور و ناظر فدراسیون فوتبال متوقف شد.