فرماندار سرخس، از تاخیر در راه اندازی فرودگاه بینالمللی الماس شهرستان سرخس انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس در بازدید از فرودگاه بینالمللی الماس شرق،گفت: تاخیردر راه اندازی فرودگاه با همه وعدههای داده شده پذیرفتنی نیست، لذا پیگیری جدی را دردستور کار داریم.
مجید بیکی افزود: فرودگاه بینالمللی الماس شرق یکی از خاصترین و مهمترین فرودگاههای شرق کشور است و راهاندازی آن میتواند نقش بسزایی در توسعه اقتصاد کشور و شهرستان سرخس، در جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
وی ادامه داد: با وجود برخورداری شهرستان از چنین ظرفیت ارزشمندی، شایسته نیست که این فرودگاه همچنان بلااستفاده باقی بماند؛ از اینرو، اقدامات و رایزنیهای لازم برای فعالسازی هرچه سریعتر این مجموعه در دستور کار مدیران منطقه ویژه اقتصادی و فرمانداری قرار دارد.
وی بیان کرد: راهاندازی فرودگاه بینالمللی الماس شرق میتواند افقهای تازهای در توسعه ترانزیت، گردشگری و تجارت مرزی شهرستان سرخس بگشاید.