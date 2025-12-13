به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رضا فلاح گفت : روز جمعه ٢١ آذرماه ١۴٠۴ گزارشی مبنی بر مفقودی کودکی ١٣ ساله در ارتفاعات کوهستانی بخش رحمت آباد شهرستان ریگان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری هلال احمر کرمان اعلام شد.

وی با اشاره به اعزام ٧ تیم امدادونجات به محل حادثه افزود: در این عملیات ٣ تیم از شهرستان ریگان، تیم آنست از مرکز استان، ٢ تیم از شهرستان بم و یک تیم از شهرستان نرماشیر حضور یافتند.

وی با اشاره به اینکه این عملیات ١۵ ساعت به طول انجامیده است، خاطرنشان کرد: این کودک مفقود شده با تلاش نیرو‌های امدادی هلال احمر، تیم پهبادی شهرستان بم و نیرو‌های مردمی در ارتفاعات کوهستانی پیدا و به دامنه کوه انتقال یافت.

فلاح خاطرنشان کرد: نیرو‌های امدادی جهت معاینات پزشکی این کودک را به عوامل اورژانس ١١۵ تحویل دادند.