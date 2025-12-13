پخش زنده
به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، از بانوان کارمند مرکز صدا و سیمای استان و جمعی از بانوان خیر تجلیل شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بانوان کارمند مرکز صدا و سیمای استان در مراسمی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) دور هم جمع شدند.
جشنی که با فضایی آمیخته با شادی و محبت، مقام مادر و جایگاه زن را پاس داشت.
این بانوان که در عرصه رسانه نقشآفرینی میکنند در این روز فرخنده، به عنوان الگوهای تلاش و خدمت مورد تقدیر قرار گرفتند.
در برنامهای دیگر که به همین مناسبت در محمدیه برگزار شد، جمعی از بانوان خیر تجلیل شدند.
بانوانی که با اقدامات نیکوکارانه خود، فرهنگ نوعدوستی و همدلی را در جامعه گسترش دادهاند.