احمد خداوردی افزود: استان زنجان در ارزیابی‌های ملی جشنواره شهید رجایی توانست جایگاه نخست کشور در محور آمار و اطلاعات را به دست آورد و بار دیگر نقش ممتاز خود را در ارتقای نظام آماری کشور به ثبت برساند.

وی ادامه داد: در این راستا رییس مرکز آمار ایران در پیامی خطاب به استاندار زنجان، ضمن تبریک این موفقیت از تلاش‌ها و رویکرد مدیریتی مؤثر استان در بهبود کیفیت نظام آماری ملی قدردانی کرد.

خداوردی گفت: در این پیام تأکید شده است که دستاورد یاد شده حاصل برنامه‌ریزی منسجم، مدیریت کارآمد و کوشش‌های صادقانه مدیران و کارشناسان پرتلاش استان زنجان است؛ افرادی که با درک اهمیت آمارهای با کیفیت در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، گام‌های مؤثری در جهت بهبود نظام آماری کشور برداشته‌اند.

وی ادامه داد: رئیس مرکز آمار ایران در این پیام ابراز امیدواری کرده است که روند سازنده استان زنجان در سال‌های آینده با گسترش فناوری، نوآوری، تقویت زیرساخت‌های آماری و ارتقای بهره‌وری ادامه یابد تا زمینه دستیابی به سطوح بالاتری از کیفیت، شفافیت و استانداردسازی آمارهای رسمی کشور فراهم شود.