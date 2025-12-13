مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد: بیش از ۱۴ هزار سند در بخش‌های نهضت ملی مسکن، روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر، آموزش و پرورش، اراضی روستایی و ... تا دهه فجر صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی اقبال در نشست کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به تاثیر مصوبات این کمیته در سطح استان گفت: تثبیت مستندسازی اراضی و املاک بویژه اراضی مردم در برخی نقاط و موقوفات مهمترین تاثیرگذار است به گونه‌ای که از ۲۰ مصوبه اجرا شده در سفر ریاست عالی قوه قضائیه، تعداد ۱۲ مورد از مصوبات این کمیته بوده است.

وی اظهار داشت: طی هشت مصوبه پیشنهادی مقرر شد تا بیش از ۱۴ هزار سند در بخش‌های نهضت ملی مسکن، روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر، آموزش و پرورش، اراضی روستایی و ... تا دهه فجر صادر و با تحویل آن، شیرینی روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی برای مردم و مالکان بیشتر شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به برخی عملکرد‌ها تصریح کرد: یکی از زیرساخت‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مستندسازی اراضی و املاک ملی و اراضی زراعی است که در هر دو بخش بر اساس آمار ابلاغی، ۱۰۰ درصد اسناد کاداستری صادر شده است.

رئیس کل دادگستری یزد نیز بر لزوم حل مشکلات مستندسازی و صدور اسناد آموزش و پرورش استان در اسرع وقت تأکید کرد.

حجت الاسلام طهماسبی افزود: در عین حال، مهلت زمانی مشخصی برای آموزش و پرورش هم تعیین شود تا جهت مستندسازی و گرفتن اسناد مالکیت املاک تحت مدیریت خود اقدام کند.