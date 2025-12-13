پخش زنده
نماینده ولی فقیه در مازندران به گسترش قارچگونه دانشگاههای غیرانتفاعی انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیتالله محمدی لائینی در نشست با رئیس و معاونان دانشگاه مازندران با بیان چند نکته کلیدی، خطاب به مسئولان دانشگاهی گفت: شما مسئولیت دیگری شامل ایجاد یک جلسه ماهانه میان رؤسای دانشگاههای استان به منظور دستیابی به وحدت نظر و تعامل مؤثر بر عهده دارید.
وی در نقدی جدی به وضعیت کنونی آموزش عالی افزود: گسترش قارچگونه دانشگاههای غیرانتفاعی و فقدان مکان و تراز مناسب برخی از این مراکز... از کیفیت آموزش و استانداردها کم میکند.
آیت الله لائینی همچنین به نبود برنامهریزی جامع اشاره کرد و گفت: ما هیچ نقشه و برنامهای نداریم که استان مازندران به چه تخصصهایی نیاز دارد، این امر نارضایتی عمومی ایجاد کرده و باعث مهاجرت میشود.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به رسالت دوگانه دانشگاه مازندران گفت: دانشگاه مازندران به عنوان یک دانشگاه مهم ملی، دو رسالت مهم دارد: اشراف بر مشکلات و ضایعات گذشته دانشگاه و تلاش برای کاهش و اصلاح آنها.
وی در پایان با هشداری درباره تربیت نیروی انسانی تأکید کرد: ما نباید دانشجوی باسوادِ بیهویت فرهنگی و بی بصیرت فرهنگی و سیاسی تربیت کنیم... هرگونه دست کم گرفتن بعد فرهنگی در قبال بعد آموزشی یک اشتباه بزرگ است.