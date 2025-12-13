پخش زنده
امروز: -
️در راستای مدیریت بهینه منابع آبی و جلوگیری از هدر رفت آب و تامین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز، عملیات احداث یک مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۱۲۰۰ مترمکعب در بوستان خرگوش دره منطقه ۲۲ تهران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما شهردار منطقه ۲۲ گفت: هدف از اجرای این طرح ، تأمین پایدار آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز این بوستان فرامنطقهای خواهد بود که با تلاشهای مدیریت شهری منطقه اواخر بهمن ماه سال جاری افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
محمدجواد خسروی افزود:این مخزن در فاز دوم بوستان جنگلی خرگوش دره قرار دارد و قرار است آب آن پس از احداث تصفیهخانه خرگوش دره تأمین شود که نقش مهمی در استفاده مجدد از آبهای تصفیهشده و کاهش مصرف منابع آبی ایفا میکند. در حال حاضر آب مورد نیاز مخزن از دو حلقه چاه احیا شده بوستان تامین میشود.
وی گفت:با بهرهبرداری از این مخزن، ضمن ارتقاء کیفیت خدماترسانی در حوزه نگهداشت فضای سبز، گامی مؤثر در جهت حفاظت از منابع آبی و توسعه پایدار شهری برداشته خواهد شد.