ماموران پلیس راه "بافت_کرمان"، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ که توسط یک نوجوان ۱۲ ساله هدایت میشد را متوقف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس پلیس راه شمال استان در این خصوص گفت: متأسفانه همچنان شاهد واگذاری خودرو به افراد زیر سن قانونی و فاقد گواهینامه هستیم که در همین رابطه ماموران پلیس راه "بافت_کرمان"، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ که توسط یک نوجوان ۱۲ ساله هدایت میشد را متوقف کردند.
سرهنگ "معینالدینی"، با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، افزود: از خانوادهها انتظار میرود در واگذاری خودرو به فرزندان خود، مسئولانهتر عمل کنند چراکه واگذاری خودرو به افراد فاقد صلاحیت قانونی، علاوه بر ایجاد خطرات جانی، میتواند تبعات حقوقی و مالی سنگینی برای والدین یا مالک خودرو و سایر کاربران ترافیکی به دنبال داشته باشد.