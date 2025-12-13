به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این پرواز در راستای انجام ارزیابی‌های فنی و عملیاتی، بررسی سامانه‌های ناوبری و ایمنی پرواز و همچنین طی مراحل لازم برای بهره‌برداری عملیاتی از این هواپیما انجام شده است.



طبق اعلام منابع آگاه، تیر امسال پنج فروند هواپیمای بویینگ ۷۷۷ وارد کشور شده و به ناوگان شرکت هواپیمایی ماهان افزوده شده بود. انجام پروازهای آزمایشی از الزامات استاندارد پیش از ورود هواپیماها به چرخه پروازی و آغاز خدمت‌رسانی به مسافران محسوب می‌شود.