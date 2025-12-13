نخستین پرواز آزمایشی هواپیمای بویینگ ۷۷۷ شرکت هواپیمایی ماهان
نخستین پرواز آزمایشی هواپیمای بویینگ ۷۷۷ شرکت هواپیمایی ماهان با موفقیت از تهران به مقصد مشهد انجام شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این پرواز در راستای انجام ارزیابیهای فنی و عملیاتی، بررسی سامانههای ناوبری و ایمنی پرواز و همچنین طی مراحل لازم برای بهرهبرداری عملیاتی از این هواپیما انجام شده است.
طبق اعلام منابع آگاه، تیر امسال پنج فروند هواپیمای بویینگ ۷۷۷ وارد کشور شده و به ناوگان شرکت هواپیمایی ماهان افزوده شده بود. انجام پروازهای آزمایشی از الزامات استاندارد پیش از ورود هواپیماها به چرخه پروازی و آغاز خدمترسانی به مسافران محسوب میشود.
گفتنی است با تکمیل مراحل فنی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، این هواپیماها بهزودی در مسیرهای داخلی و بینالمللی مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.