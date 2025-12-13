پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد: با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید محمد رستگاری افزود: این تسهیلات با هدف حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری، واحدهای تولیدی صنایعدستی و ایجاد اشتغال در تأسیسات گردشگری و صنایعدستی ارائه میشود.
وی عنوان کرد: متقاضیان بهرهمندی از این تسهیلات میتوانند با در نظر گرفتن اولویتها و محدودیتهای اعلامشده در دستورالعمل، به منظور ارائه درخواست و کسب اطلاعات بیشتر به معاونتهای گردشگری، سرمایهگذاری و معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی مراجعه کنند.
رستگاری ادامه داد: متقاضیان برای نامنویسی به ادارات و نمایندگیهای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در شهرستانها مراجعه کنند، زیرا مرجع اصلی ثبتنام فقط کاربران شهرستان میباشند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد گفت: اولویتهای پرداخت تسهیلات به زنان سرپرست خانواده فعال در حوزه گردشگری و صنایعدستی، طرحهای مستقر در نواحی روستایی و عشایری (با اولویت مناطق محروم) متقاضیان دارای مجوز از رستههای مختلف صنایعدستی و گردشگری، طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد، صنایعدستی بومی و منطقهای، شبکههای تولیدی، بازرگانی و صنایعدستی، بوم گردیهای مجهز به کارگاههای صنایعدستی و تولید زنده است.
وی اظهار داشت: همچنین محدودیتهای پرداخت شامل پرداخت بیمه تأمین اجتماعی شاغلان در تأسیسات گردشگری یا کارگاههای صنایعدستی، عدم پذیرش بیمه روستایی و عشایری، لزوم رعایت سرانه تعهد اشتغال (هر دو میلیارد ریال الزام ایجاد یک نفر اشتغال)، محدودیتهای شبکه بانکی مانند (بدهیهای معوق، کارمند بودن، میانگین حساب) است.
رستگاری سقف پرداخت تسهیلات در طرحهای کارفرمایی را ۵۰ میلیارد ریال اعلام و تأکید کرد: پرداخت تسهیلات به منظور ایجاد، توسعه و تکمیل امکانپذیر بوده و ارائه طرح مرتبط با درخواست متقاضی الزامی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان افزود: شرایط پرداخت تسهیلات شامل نرخ سود ۴ درصد و مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه است.
وی ارائه این تسهیلات را گامی مهم در حمایت از فعالان صنایعدستی و گردشگری دانست و بیان داشت: پرداخت تسهیلات یادشده زمینهای برای توسعه زیرساختها و ایجاد اشتغال پایدار فراهم میکند.