تیم پیکان تهران در نخستین دیدار هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان موفق به شکست مهرگان شد تا به چهارمین برد خود در این رقابت‌ها دست پیدا کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با درخواست برخی از باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر والیبال مبنی تغییر زمان برگزاری دیدار‌های خود در هفته ششم به علت حضور در مراسم اهدای جوایز مسابقات قهرمانی جهان، هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان در سه روز ۲۲، ۲۳ و ۳۰ آذرماه پیگیری می‌شود.

بر این اساس دو تیم مهرگان نور و پیکان تهران از ساعت ۱۶ امروز (شنبه ۲۲ آذر) در سالن امام خمینی (ره) شهر نور به مصاف یکدیگر رفتند.

پیکان این مسابقه را با ترکیب خوزه ماسو، عیسی ناصری، احسان دانش دوست، متین حسینی، ارسانوسکی میلوش، امیر ملاعباسی و توانا (لیبرو) شروع کرد.

در آنسوی میدان نیز مهرگان در ابتدای این دیدار از محراب ملکی، پوریا حسین پور، امین رضوی، سهیل کمال آبادی، رضا رضایی، علی زارع و امین رضوی (لیبرو) بهره برد.

پیکانی‌ها در این دیدار خارج از خانه سه بر صفر و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا چهارمین برد خود را به دست آورند و ۱۲ امتیازی شوند.

پیکانی‌ها با کسب این پیروزی با ۱۲ امتیاز به رتبه چهارم جدول صعود کردند و جای شهرداری ارومیه را در جدول گرفتند.

حمید راهجردیان و حسین پورکاشیان ناظران فنی و داوری این دیدار بودند که به مدت ۹۵ دقیقه طول کشید.

ابراهیم فیروزی و مرتضی علایی نیز قضاوت این دیدار را برعهده داشتند که دو هزار تماشاگر داشت.

دیگر دیدار امروز لیگ برتر مردان از ساعت ۱۸ تیم‌های شهداب یزد و پاس گرگان مقابل یکدیگر صف آرایی کرده‌اند.