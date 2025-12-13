‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت هفته مقام مادر، این معاونت نمایشگاه بزرگ «ایوان هنر» را برگزار کرده که شامل دستاورد‌ها و مهارت‌های بانوان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی فرهنگسرا‌ها و مساجد سطح شهر است.

عقیل قدرتی هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی و تجلیل از توانمندی‌های هنری بانوان شهر و ایجاد بستر مناسب برای عرضه محصولات آنها دانست و افزود: «ایوان هنر» اولین نمایشگاه با این وسعت است که در قالب غرفه‌های متنوعی شامل صنایع دستی، خیاطی، رسانه، رایانه، آموزش و خلاقیت، به طور اختصاصی به نمایش دست‌ساخته‌های بانوان مشهدی می‌پردازد.

او تصریح کرد: همه مراحل اجرا، از برپایی غرفه‌ها تا مدیریت و پیشبرد برنامه‌ها، توسط خود هنرجویان و مربیان آنها انجام می‌شود و این رویکرد، نشان‌دهنده توانمندسازی واقعی و ایجاد حس همیاری و همکاری در میان فعالان فرهنگی و هنری است.

قدرتی مطرح کرد: این نمایشگاه از ۲۲ تا ۲۴ آذرماه، از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸، در مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی در حال برگزاری است.