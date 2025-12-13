دادستان تهران، به همراه ۱۰۵ قاضی به‌طور هم‌زمان از پنج زندان استان تهران بازدید و به‌صورت حضوری و چهره‌به‌چهره با مددجویان ملاقات کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دادستان تهران، امروز شنبه ۲۲ آذر در راستای اجرای تکالیف قانونی و دستورات ریاست قوه قضاییه، به‌همراه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران و جمعی از معاونان و قضات دادسرای تهران، از ندامتگاه اوین بازدید کرد.

دادستان تهران در جریان این بازدید با تأکید بر جایگاه قانونی نظارت قضایی بر زندان‌ها گفت: این بازدید در اجرای تکالیف مقرر در قوانین موضوعه، به‌ویژه وظیفه نظارت مستمر مقامات قضایی بر وضع زندان‌ها و همچنین در راستای اوامر ریاست قوه قضاییه مبنی بر حضور میدانی در زندان‌ها و بررسی مستقیم درخواست‌ها و دغدغه‌های زندانیان انجام شد.

صالحی افزود: در این بازدید، ۱۰۵ نفر از همکاران قضایی به‌صورت هم‌زمان از پنج زندان استان تهران بازدید کردند و به‌صورت حضوری و چهره‌به‌چهره با مددجویان ملاقات داشتند تا ضمن استماع درخواست‌های آنان، وفق مقررات قانونی نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام شود.

وی با اشاره به دیدار‌های مستقیم خود با تعدادی از زندانیان تصریح کرد: فلسفه این بازدیدها، علاوه بر نظارت مستمر بر وضعیت زندان‌ها، پایش شرایط زندانیان و بررسی دقیق درخواست‌های قانونی آنان است تا تصمیم گیری‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات صورت گیرد.

دادستان تهران در تشریح نوع درخواست‌های مطرح‌شده افزود: غالب تقاضا‌ها مربوط به بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی قانونی از جمله مرخصی، آزادی مشروط، استفاده از پابند الکترونیک و عفو بود که بخش قابل توجهی از این درخواست‌ها در همان روز مورد بررسی و پاسخ قرار گرفت. این نهاد‌ها با هدف اصلاح، بازاجتماعی کردن زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها پیش‌بینی شده‌اند و در صورت احراز شرایط قانونی، می‌توانند نقش مؤثری در پیشگیری از تراکم کیفری ایفا کنند.

وی تأکید کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و نهاد‌های ارفاقی صرفاً در خصوص زندانیانی اعمال می‌شود که جرایم آنان تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب نمی‌شود؛ بدین ترتیب، تعادل میان حقوق فردی زندانیان و حقوق جمعی جامعه حفظ خواهد شد.

صالحی همچنین از بررسی یک پرونده خاص مربوط به زندانی امنیتی خبر داد و گفت: با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی محکوم‌علیه و بهره‌مندی وی از مرخصی پایان حبس، وفق مقررات قانونی با آزادی نامبرده موافقت شد.

وی در ادامه از آزادی تعدادی از زندانیان زن به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و اعلام کرد: به زندانیان زن واجد شرایط، یک هفته مرخصی اعطا شد. همچنین با مساعدت خیرین و انجمن حمایت از زندانیان، زمینه آزادی ۳۵ نفر از زندانیان با پرداخت بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال فراهم شد و ۱۰ نفر دیگر نیز با اعطای مرخصی پایان حبس به آغوش خانواده بازگشتند.