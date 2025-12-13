هفته پانزدهم لیگ دسته یک فوتبال؛ برتری سایپا، آریو و مس سونگون

هفته پانزدهم لیگ دسته یک فوتبال؛ برتری سایپا، آریو و مس سونگون



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج بازی‌های هفته پانزدهم لیگ یک فوتبال که امروز برگزار شده به این شرح است:

شهرداری نوشهر صفر - سایپا یک

مس سونگون یک - نفت و گاز گچساران صفر

آریو اسلامشهر ۳ - داماش گیلان یک

پالایش نفت بندرعباس صفر - مس کرمان صفر

نتایج بازی‌های روز گذشته:

فرد البرز صفر - بعثت کرمانشاه صفر

هوادار یک - نساجی مازندران یک

مس شهر بابک یک - شناورسازی قشم صفر

پارس جنوبی جم ۲ - نیروی زمینی یک

صنعت نفت آبادان یک - نود ارومیه صفر





در پایان این هفته از رقابت‌ها در جدول تیم نساجی با ۳۴ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم‌های صنعت نفت آبادان با ۲۷، مس شهر بابک با ۲۶ و سایپا با ۲۵ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند.