هفته پانزدهم لیگ یک فوتبال با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج بازیهای هفته پانزدهم لیگ یک فوتبال که امروز برگزار شده به این شرح است:
شهرداری نوشهر صفر - سایپا یک
مس سونگون یک - نفت و گاز گچساران صفر
آریو اسلامشهر ۳ - داماش گیلان یک
پالایش نفت بندرعباس صفر - مس کرمان صفر
نتایج بازیهای روز گذشته:
فرد البرز صفر - بعثت کرمانشاه صفر
هوادار یک - نساجی مازندران یک
مس شهر بابک یک - شناورسازی قشم صفر
پارس جنوبی جم ۲ - نیروی زمینی یک
صنعت نفت آبادان یک - نود ارومیه صفر
در پایان این هفته از رقابتها در جدول تیم نساجی با ۳۴ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیمهای صنعت نفت آبادان با ۲۷، مس شهر بابک با ۲۶ و سایپا با ۲۵ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار دارند.