هفتمین دوره رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در آبدانان، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شاهمرادی، دبیر رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در آبدانان، گفت: تعداد ۴۰ نفر در این رویداد، شرکت کردهاند که در زمینههای پویانمایی، هوش مصنوعی، طراحی پوستر، بازیسازی و موشن گرافی به رقابت میپردازند.
سرهنگ نوشادی، فرمانده سپاه ناحیه آبدانان؛ هدف از این رویداد را شناسایی استعدادها، شبکه بندی آنها و استفاده از نیروهای خلاق برای کمک به کشور عنوان کرد.
در پایان؛ نفرات برتر به مرحله استانی راه یافتند.