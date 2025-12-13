به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شاهمرادی، دبیر رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در آبدانان، گفت: تعداد ۴۰ نفر در این رویداد، شرکت کرده‌اند که در زمینه‌های پویانمایی، هوش مصنوعی، طراحی پوستر، بازی‌سازی و موشن گرافی به رقابت می‌پردازند.

سرهنگ نوشادی، فرمانده سپاه ناحیه آبدانان؛ هدف از این رویداد را شناسایی استعدادها، شبکه بندی آنها و استفاده از نیرو‌های خلاق برای کمک به کشور عنوان کرد.

در پایان؛ نفرات برتر به مرحله استانی راه یافتند.