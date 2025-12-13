به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوستان، غلامرضا نوری غزلچه، امروز شنبه ۲۲ آذر در بازدید از اسکله‌های تخلیه و بارگیری بندر امام خمینی گفت: این بندر محل ورود بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی برای کشور است و فعالیت‌ها در آن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است.

وی با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه ارز و فرآیند‌های اداری اظهار داشت: با دستورات گره‌گشای روسای قوا، هم در تأمین ارز و هم در مجوز تخلیه و حمل، عملیات پهلوگیری، تخلیه کشتی‌ها و حمل بار به نقاط مختلف کشور سرعت قابل‌توجهی گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی از وجود بیش از ۴ میلیون تن کالای اساسی و نزدیک به ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی در انبار‌ها و بر روی کشتی‌های در حال تخلیه در این بندر خبر داد و تأکید کرد: این حجم، نوید تولید پررونق را در حوزه دام و طیور کشور می‌دهد و تولیدکنندگان بدون دغدغه، نهاده مورد نیاز واحد‌های خود را دریافت خواهند کرد.

نوری غزلچه در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر ارز ترجیحی بر قیمت کالا‌های اساسی توضیح داد: سهم ارز ترجیحی در قیمت تمام‌شده این کالا‌ها غالباً زیر ۴۰ درصد است. هم‌اکنون نهاده‌های دامی تحت نظارت شرکت پشتیبانی امور دام و دقیقاً با قیمت مصوب در سامانه بازارگاه توزیع می‌شود و هیچ‌کس حق دریافت حتی یک ریال بیش از آن از دامداران و مرغداران را ندارد.