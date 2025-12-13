به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه سردرد، کوفتگی بدن، سرفه، بی حالی، تب و مشکلات گوارشی و تنگی نفس از علائم بیماری حاد تنفسی است گفت: با رعایت نکات بهداشتی می‌توان از گسترش آن جلوگیری کنند.

دکتر سیدمهدی سلیمانی افزود: این بیماری ویروسی به آنتی بیوتیک نیاز ندارد مگر اینکه پزشک به دلیل عفونت ثانویه بیمار، آنتی بیوتیک تجویز کند.

وی از بیماران مبتلا به ویروس آنفولانزا خواست چنانچه در خانه بستری هستند با خواب کافی، نوشیدن مایعات فراوان، استفاده از مسکن و تب بُر، تغذیه مناسب، شستشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، پوشاندن بینی و دهان هنگام سرفه و عطسه، تهویه هوای منزل، و خودداری از روبوسی و حتی دست دادن با دیگران، ضمن کمک به تسریع روند بهبودی خود، از انتشار ویروس این بیماری در محیط جلوگیری کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: شهروندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و فشار خون و کسانی که شیمی درمانی انجام می‌دهند هم از حضور غیرضروری در مکان‌های شلوغ و اجتماع خودداری و در صورت ضرورت، از ماسک استفاده کنند.