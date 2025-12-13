پخش زنده
سخنگوی سازمان تعزیرات از توقف نوسان قیمت برنج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدیاسر رایگانی با اشاره به تصمیمات اخیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، گفت: با تصمیم این کارگروه، همه واردکنندگان مکلف شدهاند برنج وارداتی خود را بر اساس نرخ تالار دوم ارز قیمتگذاری و عرضه کنند که این موضوع نقش مؤثری در ساماندهی بازار برنج خواهد داشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون تن برنج وارداتی در سال جاری وارد کشور شده است، افزود: اجرای این سیاست موجب افزایش سرعت توزیع برنج وارداتی در بازار میشود و بهطور طبیعی نرخ برنج داخلی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
رایگانی گفت: با توجه به اینکه استانداران استانهای مرزی نیز اختیار انجام واردات برنج را دارند، تأمین نیاز بازار بهصورت مناسب و سریع انجام خواهد شد و عرضه و تقاضا به شکلی تنظیم میشود که قیمت برنج قطعاً کمتر از شرایط فعلی خواهد بود.
وی درباره برنجهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شدهاند، افزود: در حال حاضر این نوع برنج در بازار مصرف وجود ندارد، اما در صورت وجود نیز صرفاً باید به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل داده شود و امکان عرضه مستقیم در بازار آزاد را ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین درباره مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ تالار دوم گفت: دولت این مابهالتفاوت را بهعنوان یارانه به دهکهای مشمول پرداخت میکند تا از معیشت خانوارها حمایت شود و آثار نوسانات قیمتی به حداقل برسد.