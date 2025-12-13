پخش زنده
با آغاز فصل سرما، سهم بخش خانگی در شبکه گاز، روندی صعودی در پیش گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ روزانه حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی مصرف میشود. در این شرایط، رعایت الگوی بهینه مصرف، نقش کلیدی در عبور پایدار از دوره سرد سال دارد.
با سرد شدن هوا و بارش برف و باران در برخی نقاط کشور، میزان مصرف گاز هم افزایش یافته، انرژی پاکی که هم گردش چرخ صنایع و کارخانهها و هم گرمای خانهها به آن گره خورده است.
با رعایت الگو و مصرف بهینه، علاوه بر حفظ ذخایر ارزشمند کشور، میتوان فصل سرما را بدون مشکل سپری کرد.
به گفته کارشناسان رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و تعمیر و سرویس کردن به موقع آنها مهمترین راههای پایداری شبکه گازرسانی است.