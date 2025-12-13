رییس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: تاسیس دانشکده برق و الکترونیک، پتروشیمی و نفت و هنر در دانشگاه رازی کرمانشاه در مرحله اخذ مجوز از وزارت علوم است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، جمال فتح‌الهی امروز در نشست خبری افزود: ساختمان برخی از این دانشکده‌ها مانند پتروشیمی و نفت، برق و الکترونیک سال‌های قبل افتتاح و ساخته شده فقط منتظر اخذ مجوز است.

وی یکی از مهمترین مطالبات مردم و هنرمندان استان کرمانشاه از دانشگاه رازی و مسئولان استان را راه‌اندازی دانشکده هنر عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت بالای هنری استان با داشتن هنرمندان سطح ملی؛ این مطالبه به حق است به همین دلیل دانشگاه رازی به دنبال راه اندازی آن است و طرح جامع آن را تدوین کرده و آستانه اخذ مجوز از وزارت علوم هستیم.

وی همچنین از راه‌اندازی کارگروه آموزش عالی در سطح استان با دبیرخانه‌ای دانشگاه رازی خبر داد و گفت: استان کرمانشاه ۵۲ هزار دانشجو، هزار و ۷۰۰ عضو هیات علمی، ۴۶ واحد آموزش عالی دارد، این کارگروه در راستای تعامل و هم افزایی دانشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی، واحد‌های صنعتی و تولیدی، شرکت‌های دانش بنیان برای حل علمی مشکلات و مسائل استان راه اندازی شده است.

فتح‌الهی در ادامه حرکت به سمت جامعه دانش بنیان را از مهمترین شعار‌های دانشگاه رازی عنوان کرد و گفت: برای شکل گیری یک جامعه دانش بیان نیازمند تعامل و هماهنگی و همکاری همزمان پنج مولفه؛ حکمرانی، واحد‌های صنعتی و صنفی، سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها است، یعنی دانشگاه فقط یک رکن آن است و دیگر مولفه‌ها باید به کمک دانشگاه بیایند و کارگروه آموزش عالی نیز در این راستا راه اندازی شده است.

او همچنین بهبود شهرت و نام دانشگاه رازی کرمانشاه در جامعه علمی بین الملل را از دیگر اهداف دانشگاه برشمرد و گفت: در این راستا ۱۲ تفاهم نامه با دانشگاه‌های عراق و سه موافقت نامه با دانشکده‌های روسی منعقد شده و برخی از آنها در مرحله اجرا است.

رییس دانشگاه رازی کرمانشاه به رتبه هشتم این دانشگاه بین دانشگاه‌های جامع کشور اشاره کرد و افزود: سه تا از این دانشگاه‌ها در استان تهران قرار دارد و در واقع کرمانشاه با وجود رتبه ۱۷ توسعه بین استان‌ها کشور، اما از نظر علمی رتبه پنجم را دارد.

فتح‌الهی تعامل با واحد‌ها صنعتی، کارگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها را در راستای کارورزی، مهارت آموزی دانشجویان و حتی جذب آنها بعد از فارغ التحصیلی در این بنگاه‌های اقتصادی از دیگر برنامه‌های دانشگاه رازی بر شمرد و بیان کرد: ۹۰ درصد علم با عمل و در محیط کار با آزمون و خطا کسب می‌شود، فقط ۱۰ درصد آن به صورت تئوری قابل انتقال است.