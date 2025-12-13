به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ این عتبار برای طرح‌هایی که اغلب درحوزه راه و آبرسانی است و با اجرای آنها بخشی از مشکلات ساکنان این روستا‌ها مرتفع می‌شود هزینه خواهد.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در جلسه روستا‌های بدون دهیاری این شهرستان گفت: بیش از ۳۰ طرح عمرانی و خدماتی امسال در روستا‌های بدون دهیاری مهاباد اجرا شده است.

محمدصادق امیرعشایری افزود: درمجموع هشت میلیارد تومان برای ۳۴ پروژه هزینه شده است که این پروژه‌ها تکمیل شده و یا در حال تکمیل هستند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان مهاباد هم گفت: از این طرح‌ها ۱۵ طرح در حوزه راهسازی روستا‌های بدون دهیاری بوده است.

رحمت نویدی نیا افزود: اداره راهداری تاکنون در سال ۱۴۰۴، پانزده پروژه شامل احداث دیوار و پل کارکرده و اعتباراتی که برای این‌ها هزینه شده بالغ بر چهار میلیارد تومان بوده است. وی تصریح کرد: درحال حاضر ۳ پروژه مانده که عملیات اجرایی آنها با ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار آغاز شده است.

عمر فتحی نژاد، سرپرست اداره آبفای شهرستان مهاباد هم گفت: عملیات آبرسانی به هشت روستای بدون دهیاری تکمیل شده است.

وی افزود: برای امسال چهار میلیارد تومان از محل اعتبارات روستا‌های فاقد دهیاری مصوبه شده که فعلاً دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جذب شده است.

در این نشست اعلام شد سال آینده، روستای گراوی در بخش خلیفان، نخستین روستای بدون دهیاری خواهد بود که معابر و کوچه‌های آن پس از زیرسازی آسفالت می‌شود.