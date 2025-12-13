به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: نرخ تاکسی‌های تحت پوشش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد، همچنان بر مبنای مصوبه امسال محاسبه می‌شود و رانندگان موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند.

مرتضی چایچی افزود: هرگونه اقدام خارج از چهارچوب مصوبات قانونی و دریافت کرایه مازاد، تخلف محسوب می‌شود.

وی گفت: بیشتر خودرو‌های تاکسی در مشهد، دوگانه سوز هستند و با توجه به اینکه تغییری در نرخ گاز صورت نگرفته است، تا پایان امسال نیز افزایش کرایه اتفاق نخواهد افتاد.