تکواندوکاران نونهال بیجاری هم در خانه تکواندو این شهر گردهم آمدند و با برگزاری ویژه برنامهای ضمن انجام حرکات نمایشی روز مادر را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مراسم گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر با حضور پسران و دختران تکواندو کار و همچنین مادران آنها در خانه تکواندوی بیجار برگزار شد.
رئیس هیئت تکواندوی بیجار با اشاره به اینکه تکواندو یکی از رشتههای مدالآور و بسیار پرطرفدار در بیجار است گفت: در حال حاضر بیش از ۳۵۰ بیمه شده دختر و پسر در باشگاههای تکواندوی بیجار فعالیت میکنند.
محرم نمکی افزود: شهرستان بیجار در دو رشته کیوروگی و پومسه، قهرمانان ارزشمندی را به استان و کشور معرفی کرده است.
در این برنامه جمعی از ورزشکاران ارتقای کمربند یافتند و احکام قهرمانی تعدادی از ورزشکاران نیز توسط اساتید و پیشکسوتان تکواندو به آنان اهدا شد.