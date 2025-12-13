پخش زنده
آنفلوانزا در برخی از استانهای کشور از وضعیت هشدار عبور کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بر اساس اعلام وزارت بهداشت این بیماری در استانهای آذربایجانغربی و شرقی از مرز هشدار ۱۰ درصد عبور کرده است.
رعایت اصول بهداشتی و پرهیز افراد بیمار از حضور در مدرسه و محل کار تنها راهکار قطع زنجیره انتقال این بیماری است.
وزارت بهداشت اعلام کرده حدود ۳۴ درصد از کل عفونتهای تنفسی ثبتشده مربوط به ویروس آنفلوانزاست.
محمدرضا صالحی متخصص بیماریهای عفونی گفت: کودکان و سالمندان بیشتر از دیگر گروها در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند که آگاهی عمومی، مهمترین راهکار مقابله با آنفلوانزاست.
بیماری آنفلوانزا در برخی استانهای کشور از جمله هرمزگان، اصفهان، لرستان، تهران، یزد و کرمانشاه از مرز هشدار عبور کرده و به بالاتر از میانگین ۳۴ درصد رسیده است.