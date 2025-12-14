به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی متقیان در نشست شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف در استان گفت: سال گذشته در ۳۰مسجد برای ۷ هزار دانش آموز و با حضور ۵۰۰ خادم به عنوان مربی و مجری اعتکاف برگزار شده است.

وی افزود: پیش بینی شده امسال مراسم اعتکاف دانش آموزی در ۴۰ مسجد با برگزاری دوره‌های آموزشی توجیهی، مربیان و مجریان همچنین اعزام گروه تبلیغی، تربیتی از قم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ۸۷ مدرسه مناطق مرزی با ۴هزار و ۶۰۰ دانش آموز گفت: جاده صعب العبور، نبود خانه معلم، فرسودگی تجهیزات و وسایل قدیمی، ترک تحصیل پسران و نبود آنتن دهی از جمله چالش‌ها و مشکلات مدارس مناطق مرزی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هم در این نشست با اشاره به توسعه متوازن هنرستان‌ها در استان تأکید کرد: باید نگاه دانش‌آموزان و خانواده‌ها را به سمت مهارت‌محوری سوق دهیم.

طاهر رستمی افزود: رشته تحصیلی علوم انسانی بین دانش آموزان خراسان شمالی از درصد بالاتری نسبت به سایر رشته‌ها برخوردار است.

وی گفت: اعتبارات و تسهیلات به مناطق و شهرستان‌های کم برخوردار استان اختصاص داده‌ایم چرا که توسعه متوازن را ابتدا از استان آغاز کرده‌ایم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: طبق دستور رئیس جمهور در راستای برقراری عدالت اجتماعی صنایع باید مسئولیت اجتماعی خود را برای آموزش و پرورش تخصیص دهند

محمد پاکمهر افزود: بعنوان مثال پتروشیمی استان باید بک درصد سود خالص خود را به مسئولیت اجتماعی تخصیص دهد کاری که تا کنون این مجموعه برای هیچ نهادی انجام نداده پس باید مطالبه گر باشیم.

وی افزود: اکنون در استان ۱۰ طرح ستاره داریم که تنها یک طرح مربوط به آموزش و پرورش است در حالیکه سال گذشته ۵۱ طرح ستاره دار داشتیم.