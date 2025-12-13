به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی نیکونهاد» اظهار کرد: آمار مبتلایان به آنفلوانزا کاهش یافته و روند بستری در بیمارستان‌ها نیز نزولی شده است.

وی افزود: با وجود کاهش آمار ابتلا به آنفلوانزا؛ هنوز خطر ابتلا به بیماری وجود دارد و لازم است شهروندان به اقدامات پیشگیرانه توجه کنند.

نیکونهاد اضافه کرد: حفظ فاصله از افراد بیمار، استفاده از ماسک، اجتناب از حضور در مکان‌های شلوغ و مراقبت ویژه از سالمندان و مادران باردار ضروری است.