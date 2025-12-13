به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب الله فضل الله پور در پنچاه و یکمین جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در استانداری خوزستان با موضوع باغ موزه دفاع مقدس خوزستان گفت: این باع موزه دارای هفت پردیس و در ۴۰ هکتار در حال ساخت می‌باشد.

وی ادامه داد: این باغ موزه با هدف معرفی حماسه‌های مردم خوزستان و کشورمان در هشت سال دفاع مقدس ساخته می‌شود و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری بخش نخست باغ موزه دفاع مقدس و مقاومت به بهره برداری برسد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار میرعبدالرضا مرادحاجتی، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان نیز در ان نشست گفت: تمامی شرکت‌های تولیدی و صنعتی با هماهنگی صورت گرفته با استاندار خوزستان و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و معاون امور عمرانی استانداری، در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود، نسبت به مشارکت در تکمیل فاز اول باغ موزه دفاع مقدس و مقاوت استان خوزستان تا پایان سال اقدام خواهند نمود.

وی ادامه داد: همچنین شهرداری کلانشهر اهواز نیز علاوه بر فضاسازی محوطه باغ موزه و اقدمات دیگر با هماهنگی فرماندار شهرستان اهواز از محل آلایندگی ها، سهم مشارکت خود را پرداخت خواهد نمود.